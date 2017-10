Audiovisiva 27, 28, 29 maggio 2010

Audiovisiva: tre giorni di concerti dal vivo, installazioni, workshop e djset per incontrare e scoprire l'evoluzione dei più importanti artisti internazionali e italiani, ma anche per mettere in discussione il concetto stesso di musica elettronica, un genere alla continua ricerca di nuovi stimoli e aperto alle contaminazioni per recuperare il calore del suono. Il cast vede la performance live "ambientalista" inaugurale di audioscan Milano con le immagini in tempo reale di Quayola, la ambient strutturata dei "compositori del subconscio" Tim Hecker e Ben Frost, il post-minimalismo di Greg Haines - pronto ad esibirsi in uno spettacolare concerto di pianoforte alle prime luci dell'alba di domenica -. E ancora, il ritorno di The Books con un inedito collage di musica e immagini, il travolgente show del "globetrotter" Filastine, il mondo di psichedelia in technicolor di Richard Norris chiamato The Time & Space Machine, il synth pop del futuro di The Field, l'electroclash surreale di Chicks On Speed e molto altro. Musica suonata e musica da ballare. Direttamente da South London arrivano il produttore Actress, con i suoi mix in grande stile di garage, house e techno, e l'imprevedibile Zomby, vulcanico e instancabile ex raver amato dagli stilisti e da Lady Gaga per la sua musica a 8 bit. Ingresso: 15 euro a sera; 30 euro abbonamento al festival; 7,50 euro dalle ore 18.00 alle 20.00 tutti i giorni, con aperitivi, workshop, djset e unplugged in terrazza Come arrivare: Palazzo del Ghiaccio, via G.B. Piranesi 14. Passante ferroviario Porta Vittoria; bus 90 e 73; tram 12 e 27.