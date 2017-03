Aurore integrali

Frutta fresca, muesli, yogurt, miele, infusi d'erbe, latte, caffè, pane integrale? la colazione, per essere sana, deve apportare il 15-20% delle calorie giornaliere, essere composta da alimenti di qualità, ovvero integrali, biologici, freschi. E deve diventare un'abitudine: studi scientifici hanno dimostrato che chi salta la colazione ha maggiori difficoltà di concentrazione e attenzione durante le ore del mattino, quelle che il nostro orologio biologico ha deputato all'apprendimento. Come si fa una buona prima colazione? Scegliendo pane e cereali integrali, che cedono lentamente gli zuccheri all'organismo, miele, yogurt, torte fatte in casa dolcificate con zucchero di canna, frutta fresca o secca, oppure focacce salate alle erbe aromatiche, uova, formaggi freschi. Per riattivare il metabolismo, niente di meglio che bere, appena alzati, un bicchiere d'acqua o un infuso d'erbe. Sfiziose spremute di frutta e centrifughe di frutta o verdura, latte vaccino o di riso, d'avena, di mandorle, idrateranno apportando nutrienti e mineralizzando l'organismo. E' importante che tutti gli alimenti provengano dall'agricoltura biologica. 5 esempi di "buona colazione" * Latte o yogurt con muesli di cereali e miele vergine integrale. Frutta fresca. * Spremuta o yogurt. Pane integrale con miele vergine integrale o con marmellata. Frutta fresca o secca. * Spremuta o centrifuga. Focaccia integrale al rosmarino. Cagliata o formaggio fresco. * Caffelatte con pane integrale e composta di frutta. Un pugno di mandorle. * Plum-cake integrale con uvetta, centrifuga di frutta, uovo alla coque Paola Magni