Australia, il 70% delle case è alimentato da rinnovabili

L'Australia in un anno ha prodotto energia rinnovabile sufficiente ad alimentare 7,1 milioni di abitazioni, pari al 70 per cento di tutte le case del Paese. In tutto le rinnovabili producono il 17,1 per cento dell'energia australiana: meno di 10 anni fa il dato non superava il 7 per cento.

Fotovoltaico ed eolico in crescita

Australia. Più rinnovabili, più lavoro