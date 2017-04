Che il futuro dell'energia rinnovabile passi attraverso lo stoccaggio dell'energia è cosa nota. Lo rivelano le numerose centrali solari con accumulo installate in svariate parti nel mondo, oltre ai grossi investimenti da parte di Elon Musk sulla Gigafactory, la fabbrica del futuro.

World's largest solar+battery plant set to be built this year. South Australia will host. Great!https://t.co/Sd0GoHdsVe pic.twitter.com/KcVdqrmKmZ