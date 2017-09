La terra dei diritti umani violati

Singolari meraviglie paesaggistiche cariche di suggestioni e incantesimi; una natura immensa, incantata, selvaggia, estrosa, stupefacente; metropoli avveniristiche, dinamiche e vivaci; un paese ricco di risorse e di futuro; una società multiculturale, felice e appagata. Ma forse non vale per tutti e i diritti umani? Si pronuncia Down Under ( letteralmente "laggiù in basso") ma si scrive Australia, è ultima terra promessa - ogni anno circa un milione di persone nel mondo avviano le pratiche per l'immigrazione nella speranza di andarci a vivere - luogo magico di innovazione e contraddizione, trasgressione e stravaganza, modernità e tradizione. Si pensa ad essa come a un luogo felice, una sorta di paradiso terrestre del terzo millennio. E in parte lo è. Tuttavia, è assai stridente il parallelo tra l'Australia celebrata dai depliants turistici, dalle riviste patinate e dai rotocalchi alla moda, e il suo rovescio, quello che non tutti conoscono e che, soprattutto molti australiani, non vogliono o fingono di non conoscere, raccontato invece John Pilger nel suo libro fresco di stampa "Un paese segreto" (Fandango Libri). Nato a Sydney (ma vive a Londra), giornalista militante, opinionista e documentarista, vincitore di un'infinità di riconoscimenti, corrispondente di guerra Pilger ha scritto alcuni libri di successo rivelando i retroscena di molti conflitti sanguinosi e spiegando con analisi lucide e spietate la visione del nuovo ordine mondiale. In "Un paese segreto", pubblicato in lingua inglese nel 1992 e aggiornato e ampliato per l'edizione italiana, egli ha voluto dedicare le sue indagini al suo paese natale per evidenziare le macroscopiche contraddizioni che "lo confondono ogni volta che torna in patria". Si interroga dunque sull'apparente facciata di solidità dietro la quale si celano invece paradossi, debolezze e paure di un popolo, quello australiano, in perenne crisi d'identità. In Australia la diversità e l'uguaglianza tra cittadini è un dovere assoluto e viene rispettato, ma Pilger snocciola una lunga e documentatissima sequela di avvenimenti che non lasciano dubbi sul significato ambiguo che la politica e certe classi sociali attribuiscono alla società multietnica ed egualitaria di cui va fiera la democratica Australia, sul razzismo diffuso e i sempre più frequenti casi di xenofobia, sulla celebre qualità della vita australiana che però nasconde povertà, alcolismo e droga, disoccupazione e uno dei più alti tassi di suicidi al mondo, soprattutto tra i giovani aborigeni. Quella che avrebbe dovuto essere la nuova patria dei diritti umani... Quella che avrebbe dovuto essere la nuova patria dei diritti umani, scrive Pilger, è oggi un paese sotto accusa dall'Unhrc e da Amnesty per il trattamento disumano che il governo australiano riserva ai profughi del Medioriente nei suoi centri di detenzione ubicati in remote località dell'entroterra o su alcune isole del Pacifico. Ancora una volta la storia si ripete, lasciando intendere come già agli inizi del Novecento migliaia di emigranti, tra cui molti italiani, patirono le stesse sofferenze, con l'esclusione culturale, l'indifferenza e il razzismo, ma anche con l'internamento in campi di concentramento. Alternando alla narrazione capitoli di rievocazione storica per recuperare il pieno significato degli avvenimenti e il contesto in cui si sono svolti, Pilger racconta con dovizia di particolari l'Australia di Murdoch e il suo impero mediatico, l'ingerenza golpista di inglesi e americani negli affari interni del paese, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse, gli esperimenti nucleari. Un lungo capitolo a parte è dedicato alla verità storica del popolo aborigeno, ai suoi modi di vita sopravvissuti negli ultimi duecento anni di brutale colonizzazione, grazie alla sfacciata politica di assimilazione del governo australiano che ha condizionato tutti a credere che l'educazione e lo stile di vita bianco fosse quanto di meglio per le future generazioni aborigene. Un politica responsabile di un genocidio mai confessato e sempre negato, del crollo del complesso sistema tribale, di una identità governata da regole e da leggi intricate e fortemente radicate nella comunità aborigena da non aver bisogno di una forma scritta. L'altra faccia segreta del paradiso può essere l'inferno se, come scrive Pilger, non ci fosse anche la segreta resistenza di milioni di donne e uomini che si battono contro le ingiustizie e per costruire un mondo nuovo per davvero. Maurizio Torretti