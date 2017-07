Google costruisce l’auto che si guida da sola

Dopo aver fatto diversi esperimenti e test su modelli di proprietà di altre case automobilistiche, Google ha cominciato a costruire ufficialmente la sua automobile che si guida da sola. Elettrica. L’auto ha due posti, ha un muso simpatico, quasi sorridente, con lo scopo di entrare subito nell’immaginario delle persone come un mezzo sicuro e di cui ci si può fidare. Non ha nessun tipo di comandi se non il tasto start/stop.