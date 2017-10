Auto: è l’anno del lusso ibrido

Quando nel 1978 Giorgetto Giugiaro, a proposito della Lancia Megagamma, disse che aveva ideato una monovolume di lusso perché ogni tendenza che nasce dall'alto di gamma tende poi a diffondersi più velocemente verso il basso, la previsione si è avverata in pieno. Oggi la novità che riparte dal lusso è l'ecologia . Il 2010 ha visto la comparsa di molti modelli delle più prestigiose case automobilistiche mondiali con avanzatissime soluzioni per la riduzione di consumi ed emissioni. Un'accelerata decisa verso un futuro a zero emissioni. Mercedes. L'eleganza ecologica Anche Mercedes ha finalmente la sua berlina ecosostenibile, la S400 Hybrid. E' la prima auto di serie a dotarsi di batterie agli ioni di litio, che promettono durata e potenza. La tecnologia ibrida permette di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti in atmosfera. Grazie all'accoppiata composta da un motore a benzina da 205 kW ed elettrico da 15 kW consente di risparmiare grandi quantità di carburante (il consumo si attesta sui 7,9-8,2 l/100 km) e di limitare notevolmente le emissioni di CO2 (186-191 g/km). Il motore a benzina 6 cilindri unito a quello elettrico fa un totale di 299 cavalli (279 a benzina, 20 elettrico). Passa da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi, raggiungendo una coppia di 385 Nm. La velocità massima è di 250 km/h, ma è limitata elettronicamente. E' lunga 510 cm e pesa 1880 kg. Ferrari. La prima verde della sua storia La 599 Hybrid Kers è stata svelata al Salone di Ginevra nel marzo 2010. Tranne un inusitato colore verde menta, la prima Ferrari ibrida manterrà probabilmente le linee della 599 coupé a due posti disegnata da Pininfarina. In corrispondenza dei sedili avrà due batterie agli ioni litio, per il motore elettrico da 109 CV, abbinato a un motore a benzina da 620 CV. La riduzione dei consumi è intorno al 35% e delle emissioni di CO2 tra il 6 e il 10%, raggiungendo i 280 grammi al chilometro. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato Amedeo Felisa nel corso dello scorso salone dell'auto di Francoforte la nuova Ferrari ibrida sarà pronta per il debutto entro il 2015. Il Kers, Kinetic Energy Recovery System. è il sistema sistema sperimentato sulle auto di Formula Uno di Maranello nel 2009: recupera l'energia cinetica delle frenate - solitamente dispersa sotto forma di calore - sotto forma di elettricità, impegandola per l'alimentazione delle batterie al litio. Bmw. Ibrida nelle forme e nella sostanza La X6 è uno straordinario esempio di design, un incrocio unico tra una sportiva e un fuoristrada. Alla stranezza delle forme, del muso, dei muscolosi passaruota e del tetto sfuggente, unisce una tecnologia two-mode full hybrid. Parlando della propulsione ibrida al Detroit Auto Show Tom Purves, capo di BMW North America, ha spiegato: "Il cliente Bmw potrebbe non essere disperatamente preoccupato sul pagare il suo pieno di carburante. Però sarà molto tentato da un'auto che va molto più veloce consumando un po' meno benzina". Secondo le testate statunitensi la X6 ActiveHybrid è "prima di tutto una Bmw, e poi un'ibrida". Audi. Senza compromessi Audi sbarca nel settore verde senza scendere a compromessi. La E-tron, presentata a Detroit al primo salone automobilistico del 2010, è dotata di una trazione completamente elettrica. Niente ibrido, dunque ma una compatta aggressiva dotata di due motori elettrici con una potenza combinata da 150 kW (pari a 204 CV) e un'autonomia di 250 km. I tempi di ricarica si aggirano sulle due ore in stazioni ad alta tensione. Il prototipo è capace di raggiungere i 100 km/h in 5,9 secondi. Tutto, insomma, in pieno stile TT. Tesla. La roadster travestita da berlina L'americana Tesla ha già in produzione da tre anni la Roadster, variante a batterie della Lotus Elise, capace di superare i 200 all'ora e di passare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi (come una Porsche 911 turbo). Elon Musk, fondatore dell'azienda americana amatissima dai tycoon della Silicon Valley e da Hollywood, ha annunciato di aver superato in un batter d'occhio le 500 prenotazioni (con un deposito di 40.000 dollari per la Signature Edition) per la nuova berlina verde Model S, il cui avvio di produzione è atteso per il 2011. Porsche. Elettrica si farà Tre prototipi elettrici sono già in fase di sperimentazione. La Cayenne ibrida è in produzione da qualche mese e seguirà, tra breve, la Panamera Ibrida. Una 911 GT3 R Hybrid da competizione ha già debuttato in gara ed è recente l'annuncio, fatto da Michael Macht, il grande capo della Porsche, di aver deliberato la produzione in piccola serie della 918 Spyder, presentata nel marzo 2010 al Salone di Ginevra e mossa da un motore 8 cilindri a benzina più tre motori elettrici, con ben 680 CV e una velocità di punta di 320 all'ora. Questa vettura ibrida "plug-in" (le cui batterie possono essere caricate anche tramite la presa domestica) riduce al minimo consumi ed emissioni (3 litri di benzina per 100 km e solo 70 g/km di CO2, meno di una Smart). Non il prezzo: 500mila euro. Lexus. Per Toyota il lusso è sempre stato ecologico Il primo costruttore mondiale è stato anche il primo a investire potentemente sulla tecnologia ibrida, con la fenomenale Toyota Prius. Ed è stato il primo a traslare questa tecnologia su tutti i modelli di alta gamma, venduti con il marchio Lexus, a partire dal SUV R400h fino alla versione 2010 dell'efficientissima berlina HS 10. Infiniti. Nissan fa inversione a U Difficile farsi largo nel mercato delle auto di lusso. Se si escludono gli Stati Uniti, dove Lexus di Toyota ha superato nelle vendite Audi, Bmw e Mercedes, la leadership teutonica non sembra mai stata in discussione. Dal Giappone Nissan prova a rivitalizzare Infiniti, brand di lusso, con una bella iniezione di elettricità. Una scossa a partire dal design (che richiamerà lo stile del concept Essence) per arrivare all'adozione della propulsione ibrida, dopo aver abbandonato la propria tecnologia perché troppo costosa e acquistato quella di Toyota. La lussuosa M35 Hybrid ha un'architettura tecnologica compatta, sostenibile economicamente e dalle grandi prestazioni. E' una full hybrid in grado di viaggiare, a differenza di Bmw Serie 7 e Mercedes S in versione ibrida, anche solo col motore elettrico. Che perdipiù spinge l'Infiniti fino a 100 km/h da solo mentre le Lexus ibride si fermano a 50 km/h. Cadillac. La platinum card dell'ecologia L'attrice premio Oscar Jennifer Hudson aveva già sorpreso nel 2007 i cronisti più attenti scendendo, nella serata di gala, dalla sua ingombrante SUV Escalade (l'auto più amata dai rapper Usa) dotata però di un piccolo badge con la scritta "Hybrid". Ora, dopo anni di crisi, il marchio simbolo dell'opulenza statunitense propone la "luxury car del futuro, il proprio quartier generale personale". Si chiama Cadillac XTS Platinum, la General Motors l'ha presentata a Detroit nel gennaio 2010. Tutti ritengono che sia la base dei futuri prodotti. E' dotata di due motori elettrici a supporto del V6 da 350 CV, comandi touch-screen, sensori magnetici di controllo della guida e delle sospensioni, propulsione ibrida governata da un computer che decide istantaneamente la combinazione benzina/elettrico più eco-efficiente. Lincoln. L'antico marchio si volge al nuovo Il marchio americano produttore dal 1939 al 2002 della celebre e lussuosissima berlina Continental, oggi adotta le più avanzate tecnologie (già usate sulla Ford Fusion) per riprendere con la Mkz ibrida la propria gloriosa cavalcata. Però con consumi, emissioni e prezzo (solo circa 35.000 dollari) molto, molto più contenuti.