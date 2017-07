Auto ibride. Giorgetto Giugiaro sbarca in America

Un'ottima notizia per il made in Italy. Il designer della Uno, della Punto, del telefono Sip e della pasta, Giorgetto Giugiaro, conclude in America con la sua Italdesign un contratto interessantissimo e unico, una sfida che ha a che fare con l'ingegneria, la creatività e l'ecologia. Due premesse. Una, il suo talento multiforme, riconosciuto in tutto il mondo, non aveva ancora dato frutti negli Usa, per tanti motivi e diverse concomitanze. Due, è da anni che, con la sua solita preveggenza, Giugiaro studia il tema dell'ecologia nei suoi prototipi: ha disegnato la primi city car moderna (Capsula) e la prima monovolume (Megagamma). Più recentemente ha ideato un'auto interamente di pezzi riciclati (Tourag, 2000), ha disegnato un Suv a idrogeno (la Mitsubishi Nessie) e immaginato una supersportiva a due posti a celle a combustibile (VadHo), ha concepito la sportiva ibrida Toyota (Volta), l'ibrida più veloce al mondo (Namir) e - per l'ultimo anniversario della sua azienda - ha svelato la splendida Quaranta, auto ecologica che sintetizza quarant'anni di ricerche. Oggi, la notizia è che la sua matita plasmerà un'intera gamma di vetture - ibride. L'Italdesign di Giorgetto Giugiaro ha infatti stipulato un contratto di ben 500 milioni di dollari, il più importante della sua storia. L'accordo è con la nuova casa automobilistica americana Hybrid Kinetic Motors di Pasadena: prevede una collaborazione quinquennale per la progettazione e la definizione stilistica d'una gamma di otto veicoli ibridi (tre berline, un Suv, un cross-over, un Mpv, e due veicoli commerciali) costruiti a partire dal 2013 nel nuovo stabilimento di Baldwin County, in Alabama.