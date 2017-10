Auto: arriva l’ Eco Tagliando!

Auto: arriva l' Eco Tagliando! Toyota prosegue nell'investimento di risorse in soluzioni ecologiche sostenibili. Dopo la creazione e lo sviluppo delle tecnologie ibride, è il momento dell'Eco Tagliando, che segna l'evoluzione del tagliando tradizionale in versione green e hi-tech. Riduzione dei consumi e delle emissioni, e una maggior efficienza e durata dei componenti meccanici sono i risultati garantiti dal nuovo servizio di Service Forever, il marchio dell'assistenza attiva Toyota. Utilizzando tecnologie e ricambi più evoluti, l'Eco Tagliando riesce ad assicurare minori costi di percorrenza e un minor impatto ambientale. Il progetto si completa con la partecipazione di Toyota Motor Italia e dei Concessionari che aderiscono all'iniziativa, al programma Impatto Zero® di LifeGate. Con questo progetto anche gli automobilisti possono attivarsi per l'ambiente creando e tutelando foreste in crescita in Italia e nel mondo: per ogni Eco Tagliando, infatti, Toyota contribuirà alla creazione e tutela di foreste in crescita per compensare le emissioni di CO 2 per una percorrenza di 2500 km. E nel caso in cui si faccia un uso intenso della propria vettura, con un piccolo contributo (20 euro), si potranno compensare le emissioni di CO2 per ulteriori 10.000 km, arrivando così a coprire un totale di 12.500 km, ovvero la percorrenza media annua stimata tra un tagliando e l'altro. Toyota Motor Italia ha già fatto la sua parte attraverso la creazione e la tutela di 60.000 mq di nuova foresta in Madagascar, tanto da azzerare le emissioni generate dalla campagna di comunicazione.