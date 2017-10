Auto elettrica: Nissan “scalda i motori” in Cina

Le auto elettriche rappresenteranno una fetta importante del mercato mondiale nel 2020, secondo un rapporto della banca Hsbc. Tra dieci anni dunque i veicoli ad alimentazione elettrica venduti saranno oltre 8,5 milioni e il mercato varrà 677 miliardi di dollari (pari a circa 530 miliardi di euro). La Cina (seconda economia globale, ma anche nazione che emette più gas serra al mondo) non vuole certo farsi trovare impreparata a questo passaggio, ritenuto da molti esperti di natura epocale. Il mercato cinese si sta rivelando infatti sempre più appetibile in questo senso per le case automobilistiche, i cui dati di mercato nell'ultimo anno hanno visto spesso il segno meno in Occidente. Anche in Italia si è verificato un calo delle immatricolazioni pari al 19,3%, secondo l'ultimo rapporto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferito al mese di agosto. Nissan, casa automobilistica partecipata al 44% da Renault, si sta apprestando a siglare joint-ventures con aziende cinesi per la produzione di auto elettriche, secondo quanto dichiarato da Yasuaki Hashimoto, presidente di Nissan China Investment Co, che ha sottolineato: "Non è possibile sviluppare auto elettriche autonomamente. Una joint-venture è l'opzione più concreta". E, interrogato sulla possibilità di adesione a un'alleanza ad hoc per l'auto elettrica (costituita da 16 case automobilistiche di Stato cinesi) Hashimoto ha risposto: "Siamo aperti a tutte le possibilità". Nel frattempo Nissan ha siglato un accordo con il governo municipale di Wuhan per promuovere congiuntamente l'auto elettrica "Leaf" nella città della Cina centrale. Pechino inoltre ha lanciato un progetto in cinque città cinesi per incentivare l'acquisto di auto ecologiche: i contributi statali vanno dai 3 mila yuan (439.6 dollari) per i modelli a basso consumo ai 60 mila yuan per le auto elettriche. Anche altre case automobilistiche straniere stanno puntando su questo versante: ad esempio General Motors ha in programma di lanciare in China nel 2011 il proprio veicolo "Chevy Volt" mentre Ford e Volkswagen stanno aumentando i rispettivi sforzi per migliorare l'efficienza energetica dei proprio modelli. Una "strada" diversa, insomma, per l'industria automobilistica, specie per quanto riguarda i mercati del futuro.