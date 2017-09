Autoshiatsu: per una partecipazione attiva alla salute.

Custodire il salutare equilibrio delle energie del corpo guadagnato con un ciclo di trattamenti Shiatsu e mantenere fluido ed armonico il fluire del Ki, o energia, nei canali che lo percorrono, non è difficile: una serie di semplici esercizi, come l'autoshiatsu, basati sulla stimolazione dei canali energetici, insieme ad una pratica quotidiana di respirazione ed una buona alimentazione, possono contribuire grandemente al mantenimento della salute, oltre che prevenire e curare l'instaurarsi di malattie, a volte anche gravi. Come possiamo agire sui canali energetici in modo tale da regolarne il fluire dell'energia e mantenerlo equilibrato? Due sono i metodi fondamentali: il primo consiste nel mettere il meridiano in "stiramento", assumendo determinate posture simili alle asanas dello yoga (una sorta di stretching specificamente mirato al percorso superficiale del meridiano, oltre che alle strutture tendino-muscolari che esso attraversa); il secondo metodo è invece rappresentato dall'azione diretta sui singoli punti del canale, situati lungo il suo percorso di superficie, quelli ovviamente facilmente raggiungibili su se stessi, attraverso le varie tecniche di digitopressione. I punti di agopuntura, o "tsubo", situati lungo il percorso superficiale del meridiano energetico, sono un po' come dei piccoli ma molto potenti crateri vulcanici: proprio come i vulcani terrestri, gli tsubo mettono in contatto la superficie del corpo con le sue viscere e, così come i primi permettono al fuoco che scorre nelle profondità della terra di salire in superficie, i punti energetici sono come sorgenti dell'energia che nutre e vitalizza l'intero organismo. Loredana Filippi