Avvicinarsi “naturalmente” al bio

Nella Comunità Montana in cui lavoro da 3 anni è partito un progetto, all'inizio finanziato dalla Provincia di Bologna, chiamato "Mercato delle cose buone". Il mercato, che ha un appuntamento mensile da aprile a novembre, non solo bio, si è posto l'obiettivo di portare sulla piazza i piccoli agricoltori (tutte quelle realtà che non potendo raggiungere mercati generali o i mercati classici avevano comunque ei "potenziali" clienti) creando un circuito virtuoso fra chi acquista e chi compra ed escludendo il passaggio ai grossisti, oneroso per chi acquista e svantaggioso per chi vende, instaurando nel contempo un rapporto di fiducia fra produttori e abitanti/acquirenti. Il mercato si è volutamente aperto anche ai produttori non biologici. Intanto perché la nostra realtà territoriale ha ancora molte lacune in questo senso, poi perché non volevamo escludere a priori alcune forze presenti e poi perché speravamo che il "contatto" fra biologici e non biologici potesse portare i secondi ad avvicinarsi "naturalmente" al biologico... cosa che in almeno due casi è successa (e per noi è stato un vero successo). Intendiamo un successo il fatto che i due produttori non bio, ad esempio, si siano iscritti ad un seminario di formazione sull'agricoltura biologica organizzato dalla nostra Comunità Montana. Questo ci fa supporre che l'interesse sia reale in quanto il seminario è di 120 ore e presuppone che alla fine i frequentanti inizino il percorso di conversione. Paola Di Stefano Comunità Montana di Samoggia