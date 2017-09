Ayurkima siamo noi

Ayurkima è innanzitutto una filosofia che nasce da radici profonde e forti e da esperienze millenarie come quelle dell'ayurvedica, la sacra scienza della vita e della consapevolezza. Il termine deriva da: Ayur (Consapevolezza della vita), Ki (dal Giapponese energia - Prana), Ma (Massaggio del corpo e dello spirito in una visione olistica dell'individuo). Ayurkima siamo noi, con i nostri vissuti, con le nostre fragilità... siamo noi finalmente giunti a comprendere che l'unica cosa veramente importante per stare bene con noi stessi, e di riflesso con tutto ciò che ci circonda. Si tratta di andare dentro, nel profondo, nell'anima, nel cuore, trovare quella luce e curarla, farla crescere, tanto da creare un'esplosione di un'amore puro, pulito, senza giudizi o preconcetti. Incontrare Ayurkima è un voler cambiare, "rinascere", porsi di fronte alla vita in modo più costruttivo e consapevole è infatti un modo di pensare, nutrirsi, comunicare, massaggiare, prevenire, curare, per "guarire" è portare un perfetto equilibrio tra corpo e spirito. Ayurkima è una ricerca spirituale per la cura della malattia: "Si guarisce il corpo attraverso la guarigione dello spirito". Ayurkima si occupa di tutti questi aspetti lavorando sull'individuo nella sua interezza, sia sul piano fisico che su quello psicologico, integrandoli in quello spirituale. La manifestazione della malattia è considerata un buon segno perché porta alla luce un aspetto della persona che prima era nascosto, un aspetto che va curato con un lavoro di riequilibrio energetico. La base è sempre la visione dettata dalla pratica ayurveda, lo scopo è quello di raggiungere e mantenere equilibrio dato dalla liberazione delle emozioni, dalla salute mentale, dal rispetto dell'ambiente, dal progresso spirituale, portando enfasi sulla prevenzione piuttosto che sulla malattia. Solo un corretto flusso di KI (energia) ci permette di vivere nella maniera più corretta, un eccesso di Ki può portare al manifestarsi della malattia, poca energia causerà debolezza, scarsa creatività, malattia, il corretto fluire di Ki ci condurrà, invece, ad una vita sana. Ki è non solo la base della vita ma la componente stessa dell'universo. Quando parliamo di Ki dell'uomo non intendiamo solo il movimento, la funzione, lo spirito ma anche la struttura materiale dell'organismo: la materia non è che una forma di energia nella quale ci si trasforma continuamente e dalla quale si deriva, ciascun essere umano è un'unità energetica all'interno della quale vi è una infinità di moti, trasformazioni, manifestazioni in continua evoluzione. Il massaggio del corpo fisico ed energetico è una delle principali colonne del metodo più antico che si conosca per combattere le malattie. Ippocrate, noto come il padre della medicina, nel 5° secolo a.C. scriveva: "Un buon metodo per rimanere sani consiste nel fare tutti i giorni un bagno profumato e un massaggio con gli oli". Ayurkima è aiuto senza giudizio, ayurkima è ricerca, è scoperta è collaborazione al fine di essere, semplicemente e meravigliosamente se stessi, accettarsi, amarsi e capirsi. Non importa che si usi il massaggio, il cristallo, l?erba curativa, la dieta, tutto è lecito e tutto è illecito, il rimedio giusto è quello che con la sensibilità e l?esperienza si è in grado di cogliere. a cura di Sonia Tarantola per gentile concessione di Gloria Gagliardo terapista di massaggio ayurvedico alla LifeGate Clinica Olistica Tratto dal sito www.ayurkimamilano.it