antiche medicine per diabete

I ricercatori della Facoltà di Scienze della Annamalai University di Tamil Nadu, in India hanno individuato nel composto vegetale, il Cogent db, a base di 9 piante un'importante sostanza per la riduzione della concentrazione di glucosio nel sangue, del tasso di emoglobina glicosilata e un aumento dei livelli di insulina nel plasma. L'estratto si è dimostrato anche più efficace nella prevenzione perdita di peso, e ha praticamente normalizzato i risultati al test OGTT (Oral Glucose Tolerance Test). Secondo i ricercatori, gli effetti del Cogent db sono maggiori di quelli osservati con un farmaco anti-diabete. Di seguito l'elenco delle nove piante utilizzate dai ricercatori per la preparazione del Cogent db: Chinaberry (Melia azedarach), Emblic Myrobalan (Phyllanthus emblica), Bitter Gourd (Momordica charantia), Myrobalan (Terminalia chebula), Burra Gokhru (Tribulus terrestris), Turmeric (Curcuma longa), Spreading Hogweed (Boerhavia diffusa), Jambal (Eugenia cumini) e Fenugreek (Trigonella foenum-graecum), da sempre utilizzato nella medicina ayurvedica.