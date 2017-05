Ha iniziato a produrre energia elettrica, l'impianto fotovoltaico installato nel campo profughi di Azraq in Giordania, gestito dall'Unhcr. E da qualche giorno i rifugiati siriani hanno a disposizione l'elettricità all'interno dei propri alloggi. Si tratta del primo campo profughi ad essere alimentato con energia rinnovabile: un impianto della capacità di 2 MW, finanziato con la campagna Brighter Lives for Refugees della Fondazione Ikea.

An exciting launch delivering #cleanenergy, cost-savings + most importantly dignity, job creation, safety + more for refugees. #solar pic.twitter.com/Az4x21yfb5