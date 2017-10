B.B. King: 89 anni e non sentirli…

E' uno dei massimi esponenti del blues ancora in vita. E oggi compie 89 anni. Stiamo parlando naturalmente di B.B. King. Nato il 16 settembre 1925 a Itta Bena (Leflore, Mississippi), è cugino di Bukka White, grande chitarrista rappresentante del delta blues. Come non ricordare i suoi 14 Grammy, vinti grazie alla sua mano che si muove abilmente sulla chitarra per intonare la "musica del diavolo".