Baja California

Siamo in Messico, nell'angolo estremo a nordovest del paese, più precisamente ci troviamo su una lunga e stretta penisola bagnata ad est dal Mar de Cortés e ad ovest dall'oceano Pacifico. Lontani, quindi, dal mar dei Caraibi e da quel caos un po' pittoresco che caratterizza la parte meridionale del Messico, meta più conosciuta e praticata. In Baja California regna, infatti, il silenzio e gli unici suoni da ascoltare sono quelli della natura: il rumore del mare che s'infrange contro maestosi massicci rocciosi o il leggero sibilo del vento che accarezza lunghissime distese di sabbia bianca, ma senza dubbio il suono più caldo e indimenticabile è quello dei leoni marini, dei delfini e delle balene grigie che popolano indisturbati le tiepide acque della penisola. La prima sensazione che si prova entrando in contatto con questa realtà, fuori dal mondo e degli schemi tradizionali, è quella di essere nel Far West. Deserto, cactus, cielo sempre limpido di un azzurro quasi abbagliante e il mare, protagonista incontrastato, con le sue mille sfumature e i suoi orizzonti lontani. [GUARDA LA FOTOGALLERY] Tutto sembra immobile, il tempo non scorre o forse scorre troppo velocemente, senza però scalfire le tracce lasciate dagli eventi. Sì, perché la Baja California ha anche una propria storia, rappresentata in particolar modo dai resti delle antiche missioni di monaci francescani e gesuiti, tra le quali quella del gesuita San Francisco Javier, nel cuore della Sierra de la Giganta, la missione di Nuestra Señora de Loreto, o quella di Santa Rosalia de Mulegé, solo per citarne alcune. I monaci raggiunsero la Baja California nel XVII e XVIII secolo con lo scopo di evangelizzare i popoli primitivi. Gli stessi popoli realizzarono affascinanti e spettacolari pitture rupestri, ancora oggi ammirabili, ad esempio, nel famoso sito della Sierra de San Francisco. Ma il vero traguardo per chi intraprende un viaggio in Baja California non è solo conoscere e assaporare la cultura e la tradizione del Messico d'altri tempi, attraversando le città simbolo della penisola, ma piuttosto quello di lasciarsi andare a un incontro unico e irripetibile. Le balene grigie migrano ogni anno, da gennaio a marzo, dall'Artico fino alle calde e accoglienti acque della Baja California per riprodursi e per accudire i propri cuccioli. Avere la fortuna di osservare e interagire con questi splendidi cetacei, in una condizione di estrema naturalezza e quotidianità, è un privilegio senza prezzo. Le balene grigie conoscono l'uomo e non temono la sua figura, ecco perché chi frequenta alcune lagune e baie come quella di San Ignacio o di Isla Magdalena sa che lo spettacolo di spruzzi e giochi a pelo d'acqua, con qualche coccola annessa, sono una routine che accompagna visitatori, mamme e cuccioli di balena. Proprio a San Ignacio, una baia abbracciata dal deserto che si affaccia sull'oceano Pacifico, si ritrova ogni anno un'equipe di biologi marini che da tempo studiano il comportamento dei cetacei per poterli aiutare a sopravvivere. Dall'uomo dipende, infatti, il loro futuro, sia in termini di pericolo d'estinzione, a causa della caccia spietata, sia per quel che concerne la loro protezione e tutela. Nel 1993 la laguna di San Ignacio è entrata a far parte dei Patrimoni Unesco, in quanto parte del Whale Sanctuary of El Vizcaino , un vero e proprio santuario composto da diverse lagune costiere, importanti per lo svernamento delle balene grigie, dei leoni marini della California, delle foche e di quattro specie di tartarughe marine in via d'estinzione. Nel 2005, anche le circa 244 isole e buona parte delle lagune che compongono il golfo del Mar de Cortés sono state raggruppate in un unico sito Patrimonio naturale dell'Umanità. Il golfo è conosciuto come "l'acquario del mondo" per le sue innumerevoli specie di fauna selvatica, in particolare pesci tropicali, mammiferi marini, rettili endemici e gli uccelli migratori. La più nota tra le isole del sito è Isla Espiritu Santo nella Baja California Sur. Un'oasi completamente disabitata, dove è impossibile resistere al richiamo del silenzio e della tranquillità. Che dire. La Baja California non è un viaggio per tutti. È un'esperienza che richiede una capacità superiore di apertura verso il mondo e le meraviglie della natura. Significa lasciarsi guidare dai suoni e dai colori di una terra che sa il fatto suo e che non ha bisogno dell'intervento dell'uomo per trovare il proprio equilibrio. L'uomo qui è uno spettatore, un auditore attento e silenzioso che, carico di emozione e curiosità, si libera del controllo e dei limiti della propria routine quotidiana per lasciare spazio a quanto di più spettacolare e meraviglioso la mente possa anche solo immaginare. Da non perdere Guerrero Negro è il punto d'ingresso dello stato di Baja California Sur. Questa piccola cittadina, situata all'incirca nel centro della penisola, è famosa principalmente per due motivi: il sale e le balene. Qui si trova uno stabilimento per la produzione di sale tra i più grandi al mondo; sabbia, polvere e sale sono infatti gli elementi caratteristici della zona. L'avvistamento delle balene è, invece, la principale attrattiva per gli eco turisti. La Cueva del Ratón si trova nella Sierra de San Francisco, a circa 1000 metri dal livello del mare e rappresenta una delle grotte più rappresentative e interessanti di tutto il sito. Al suo interno risiedono uniche ed enigmatiche pitture rupestri che si pensa possano risalire a circa 5000 anni fa. Tra i soggetti rappresentati ci sono figure umane senza volto, ciuffi che si ritiene rappresentino stregoni o sciamani, ma anche animali quali cervi, pecore e lepri trafitti da lance, dardi e frecce, in scene di caccia o di combattimento. E' possibile visitare tutta la grotta seguendo un percorso facilmente praticabile. L'itinerario completo richiede circa 8 ore di cammino. La città di Santa Rosalía è una piccola voce fuori dal coro. Circondata da due altipiani e affacciata sul Mar de Cortés, si riconosce soprattutto per la sua tipica architettura coloniale francese. Nel 1880 s'insediarono nella città i francesi della Compagnia del Boleo, società impegnata nell'estrazione di minerali, e le tracce della loro presenza si respirano ancora oggi soprattutto nel quartiere residenziale di Mesa Francia, oppure ammirando l'Iglesia Santa Barbara, una chiesa in ferro progettata da Gustave Eiffel per la Fiera Mondiale di Parigi del 1889. Buono a sapersi La moneta ufficiale è il peso messicano, che ha una stabilità molto oscillante rispetto al dollaro Usa o all'euro. I dollari sono comunemente accettati per tutti i pagamenti, ma a condizioni di cambio inferiori a quelle bancarie. Gli euro invece non sono ancora molto conosciuti, specialmente nei piccoli centri, per cui è consigliabile cambiarli presso la sede principale della banca Banamex, sita nel centro di La Paz, nella Calle Esquerro. In quasi tutti i maggiori centri si trovano banche dotate di POS e le carte di credito sono accettate dappertutto, sempre ovviamente nei centri abitati principali. Elisa Corti