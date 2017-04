Bambini a rischio di obesità

A puntare il dito contro i cattivi esempi delle madri è l'endocrinologo Alessandro Sartorio, esperto nei problemi dell'obesità dell'Istituto auxologico italiano di Milano. Durante la decima edizione dell'International Wellness Convention in corso a Bologna, Alessandro Sartorio ha ricordato che in Italia un bambino su quattro è in soprappeso e uno su dieci è obeso. Sedentarietà, troppa televisione e computer, cibo spazzatura e mancanza di regole alimentari sono le cause ormai note di dell'aumento del fenomeno. "Se a questo si aggiungono anche i cattivi esempi da parte dei genitori - conclude Sartorio - i risultati sui nostri ragazzi sono drammatici. E noi esperti li constatiamo ogni giorno."