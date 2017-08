Bambini e colori: le scelte dipendono dall’età

L'amore per i colori da parte dei bambini è grande, appassionato e caratterizzato, più di quanto non si creda, da un'ottima capacità di combinarli, accostarli e sfumarli. Tra i gusti dei maschi e quelli delle femmine, tuttavia, esistono delle piccole differenze, che a loro volta variano ogni due o tre anni nel corso della crescita. L'unico colore che mette d'accordo entrambi i sessi è il rosso, al quale a partire dal decimo anno d'età, si uniscono in quanto a simpatia anche il blu e il verde. Le bambine amano molto la sfumatura più tenue del rosso, vale a dire il rosa, e anticipano i maschi nell'apprezzare il blu. A dieci anni i maschi sono anche attratti da tutte le tonalità dell'arancione, colore "energizzante", non a caso in sintonia con la vivacità, leggasi pure... turbolenza, dei ragazzini in questa fascia d'età. Poco graditi il marrone scuro, il grigio, il nero, il lilla, il bianco tranne poche eccezioni, l'oliva e il bordeaux; in generale tutte le sfumature più "fosche" dei colori, che inducono ansia e timore. Nel caso in cui un bambino esprima delle nette preferenze, è bene che il genitore lasci libera espressione alle scelte del figlio, limitandosi tuttavia a regolare eventuali eccessi, che potrebbero alla fine rivelarsi controproducenti, sia perché lo si sottopone ad un eccessivo stimolo monocromatico, sia per le ripercussioni...sul portafoglio in caso di cambiamenti repentini. Licia Borgognone