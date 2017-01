Bambini vegetariani: è giusto lo svezzamento senza carne?

Le proteine e i grassi sono indispensabili per la crescita armonica del bambino e in particolare per lo sviluppo del suo sistema nervoso centrale. La carne ha indubbie qualità nutritive, che però possono essere in gran parte ottenute anche con una intelligente ricorso ad altri alimenti: il piatto unico della tradizione alimentare mediterranea, a base di cereali e legumi ha, ad esempio, lo stesso valore proteico di una razione di carne, senza avere i suoi stessi inconvenienti.

Quali sono gli inconvenienti della carne nello svezzamento?

Come evitare carenze nello svezzamento vegetariano

Il consiglio

Libri per approfondire lo svezzamento vegetariano

Giulia Fulghesu, psicologa e dietista