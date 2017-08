Banane eque e solidali: dal 7 maggio ?diritti che parlano!?

La banana è il frutto tropicale più consumato al mondo: in Italia è il secondo in assoluto dopo la mela. Un giro d?affari di miliardi di dollari, grazie al quale alcune delle multinazionali che controllano il mercato hanno un potere economico superiore a quello dei paesi in via di sviluppo nei quali sono impiantate. Le condizioni di lavoro nelle grandi piantagioni sono difficilissime: i braccianti lavorano 10 ore al giorno, a stretto contatto con pesticidi e sostanze chimiche durante tutta la catena di produzione. I salari minimi previsti dalle leggi di lavoro nelle piantagioni non sempre sono rispettati: sfruttando l?assoluta precarietà del posto di lavoro, le multinazionali riescono a pagare i braccianti anche meno di 1 euro al giorno. I diritti sindacali e le assicurazioni di infortunio o di malattia, la tutela nei confronti della maternità sono scarsissimi o sistematicamente negati. L?utilizzo di manodopera infantile e la discriminazione delle lavoratrici sono comuni. Ma anche il diritto dei consumatori di banane a un?informazione trasparente e alla rintracciabilità della filiera del prodotto è ancora un?utopia. Nel migliore dei casi, sappiamo appena da quale paese proviene il frutto che stiamo mangiando. Nessun cenno su chi l?ha prodotto, sulle condizioni dei lavoratori, sull?uso di sostanze chimiche nel corso della coltivazione. Ecco perché la campagna nazionale sulle banane eque e solidali lanciata da Ctm altromercato si chiama ?Diritti che parlano?: i diritti dei piccoli produttori nel Sud del mondo, ma anche dei consumatori del Nord, ad un mercato delle banane più giusto e trasparente. L?iniziativa viene lanciata in 200 piazze italiane il 7 maggio, e proseguirà per tutto il mese nelle botteghe Altromercato. Un mese di informazione sulle problematiche legate alla produzione e commercializzazione delle banane, e di promozione delle banane e mini-banane eque e solidali, prodotte senza sfruttamento dei lavoratori e dell?ambiente, a prezzo e filiera trasparente per il consumatore. Inoltre, la campagna prevede il lancio di petizioni locali per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche rispetto al commercio equo e solidale, e richiedere l?utilizzo di prodotti equi nelle mense scolastiche. Per informazioni www.altromercato.it Gaia Garancini