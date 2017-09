Banco di Garabombo. Il mercatino equo e solidale

Torna anche quest'anno il Banco di Garabombo, lo storico tendone del commercio equo e dell'economia solidale, giunto alla sua 14ma edizione. Sito all'uscita della metro di Milano Pagano (MM1), sarà aperto dall'11 novembre 2010 al 9 gennaio 2011, tutti i giorni dalle 9 alle 20. Oltre al commercio equo, si potranno acquistare prodotti realizzati in carcere, alimenti biologici e a km zero e generi alimentari delle cooperative sociali italiane, tra cui quelli a marchio Libera Terra provenienti da terreni confiscati alle mafie. Quest'anno, in particolare, il forno "Segreto" fornirà ogni giorno il pane fresco e biologico, mentre dal piccolo caseificio Carena arriverà il Pannerone, la tipica Raspadura lodigiana e altri formaggi tra cui crescenza, ricotta e taleggio. La Cascina Guzzafame arricchirà la scelta di formaggi con la "Toma del santuario" e il "Salva", formaggio Dop tipico della zona di Crema. Mentre l'azienda agricola biologica Le Ramate fornirà i tomini stagionati di capra. Saranno inoltre presenti le farine della Cascina Gaggioli e i prodotti a base di Monococco (un particolare tipo di frumento), come la farina, i biscotti e le tagliatelle della cooperativa sociale L'Antica Terra. Ma Garabombo è anche abbigliamento e accessori, prodotti cosmetici, complementi di arredo, tessili e ceramiche, giochi per bambini, oltre a un'ampia esposizione di libri. Ad esempio la linea di abbigliamento della cooperativa sociale "Alice", che gestisce laboratori di sartoria nelle sezioni femminili delle Carceri di San Vittore e Bollate o le borse e pochette prodotte della cooperativa sociale "La Roccia", sartoria attiva nel quartiere di Scampia. O ancora la linea di detergenti Lympha a base di tensioattivi vegetali da commercio equo e solidale, ottenuti attraverso la lavorazione di olio di cocco babacù dal Brasile e con olii esenziali dall'India. Insomma un'ampia scelta di prodotti che mostra la via per un consumo critico e consapevole, per festeggiare un Natale solidale.