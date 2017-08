Barack Obama e la “sua” sfida sull’ambiente

"Il recupero della volontà" "Il nostro Paese ha recuperato la sua volontà politica di aiutare il pianeta nel momento stesso in cui Barack Obama ha giurato come presidente. Dobbiamo cambiare il modo in cui usiamo l'energia, il modo in cui trattiamo la Terra". - Al Gore, Nobel per la Pace 2007 "Un grande passo" "Io penso che l'America abbia compiuto un grande passo verde, votando per Obama". - John Legend, cantante "Si impegni subito per il clima, non c'è tempo" "Il presidente Obama si è impegnato a fare della scienza la base della politica ambientale americana. La stragrande maggioranza degli scienziati sostiene che dobbiamo tagliare le emissioni di gas serra del 25-40% entro il 2020. Lo sosterremo, ma se non si impegnerà su clima e pace, lo presseremo". - Mike Clark, direttore esecutivo Greenpeace Usa "Abbiamo bisogno di nuovi modelli di riferimento" "Finalmente! Finalmente sento dire cose intelligenti, finalmente percepisco che dietro a certi discorsi non c'è solo retorica, finalmente un nuovo modello di riferimento! Abbiamo solo bisogno di nuovi modelli di riferimento affinché cambino le persone, abbiamo solo bisogno che cambino le persone per cambiare il mondo". - Marco Roveda, fondatore LifeGate "Un nuovo protagonista" "La battaglia ai mutamenti climatici da oggi ha un nuovo e indispensabile protagonista. Anche se il passaggio non sarà né semplice né immediato, la svolta annunciata da Barak Obama sui temi ambientali è un decisivo cambio di rotta rispetto all'amministrazione Bush". - Ermete Realacci, ministro ombra dell'Ambiente "Una buona notizia per l'ambiente" "L'arrivo di Barak Obama alla Casa Bianca è una buona notizia per l'ambiente, per il clima, e anche per l'industria europea, per l'economia: l'Europa ha ancora la leadership nelle tecnologie dell'eolico e del solare, e sia nell'hardware che nel software necessari per l''upgrading' della rete elettrica. Il piano di rilancio di Obama è dunque anche una buona notizia per l'industria europea, per la quale sarà un volano di sviluppo". - Claude Turmes, relatore del Parlamento europeo per la direttiva sulle rinnovabili "Restano molte domande" "Dico che personalmente non ho il minimo dubbio sull'onesta con cui Obama, l'undicesimo presidente Usa dal primo gennaio 1959, esprime le sue idee, ma nonostante le sue nobili intenzioni restano molte domande a cui rispondere... Una domanda è: come può preservare l'ambiente un sistema consumistico per eccellenza?". - Fidel Castro, leader Cuba "Quattro anni di tempo" "Solo un intervento immediato e incisivo da parte del nuovo presidente potrà frenare i devastanti cambiamenti climatici che minacciano la Terra. Ed è fondamentale che questi interventi vengano adottati nel corso del primo mandato. Dobbiamo intraprendere un nuovo cammino con questa amministrazione. Abbiamo solo quattro anni di tempo perché Obama dia un esempio al resto del mondo. L'America deve prendere il comando della lotta ai cambiamenti climatici". - Jim Hansen, Goddard Institute of Space Studies, Nasa