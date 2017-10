Barack Obama firma per auto più efficienti

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha firmato il testo definitivo della legge che obbliga i costruttori di automobili a dimezzare i consumi di carburante entro il 2025. L'obiettivo è raggiungere le 54,5 miglia per gallone, pari a 23,17 chilometri al litro, portando la media a un livello, per così dire, europeo. "A metà del prossimo decennio - ha dichiarato il presidente americano - le nostre automobili percorreranno quasi 55 miglia per gallone, il doppio di oggi. Questo rafforzerà la stabilità energetica del paese e aiuterà le famiglie della classe media". Una promessa quantificata dal ministro dei Trasporti del governo statunitense, Ray LaHood, secondo cui questa innovazione farà risparmiare 1.700 miliardi di dollari in costi per la benzina ai consumatori. Un risultato che, se promosso a dovere, potrebbe aiutare Obama a convincere gli indecisi nel rush finale verso la rielezione alla Casa Bianca.