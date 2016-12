La barca taxi del futuro è un aliscafo elettrico, alimentato a energia solare

Il problema di Venezia è l’acqua alta. Forse, ma non solo. Da tempo, il traffico in Laguna è una piaga che affligge la città. L’affollamento delle imbarcazioni, con conseguenti rischi per la sicurezza di turisti e operatori, provoca una concentrazione d’inquinanti tutt’altro che marginale. Nei primi quindici giorni di dicembre, ad esempio, le centraline di rilevamento della qualità dell’aria hanno registrato sensibili esuberi delle polveri sottili. Secondo l’Arpav, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, il 45 per cento dello smog è legato all’utilizzo dei natanti. Cosa fare per contrastare questo fenomeno e, in generale, per ridurre l’impatto ambientale della navigazione turistica? Dalla Francia, più precisamente da Parigi, arriva una proposta sostenibile, elettrica e rinnovabile.

Con il taxi fluviale SeaBubble si naviga a zero emissioni

In corso i primi test a Parigi, lungo la Senna

La barca taxi elettrica non provoca onde