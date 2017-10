PreparazioneTenete da parte le parti di scarto di verza, cavolfiore, broccoli, cavolo cappuccio come gambi, foglie e torsoli. Lavatele, asciugatele e tagliatele a listarelle. Sbucciate e affettate sottilmente lo scalogno. In una padella fate sciogliere un cucchiaio di burro e uno di olio, fate appassire lo scalogno, quindi aggiungete il cavolo. Salate e pepate e fate saltare per qualche minuto. Spegnete il fuoco e lasciate intiepidire. Frullate il cavolo, tritate grossolanamente i pistacchi sgusciati e pelati e uniteli al composto di cavolo, tenendone da parte qualcuno da usare come decorazione. Accendete il forno a 180°. Disponete le fette di pane su un tagliere e appiattitele con un matterello. Emulsionate un cucchiaio di olio e uno di acqua e spennellateci le fette di pane. Disponete il pane all'interno di stampini rotondi e ben unti. All'interno di ogni barchetta mettete un cucchiaino di formaggio e uno del pesto di cavolo, completate con qualche pistacchio. Infornate a 180° e cuocete per 20 minuti. Lasciate intiepidire, sformate e servite.Questa ricetta è ideale per utilizzare tutte le parti di scarto dei cavoli. Le loro proprietà nutritive e doti protettive dovrebbero essere una valida ragione per utilizzarli al 100% e azzerare gli sprechi. Provate queste barchette come antipasto, sane e gustose sono il modo ideale per iniziare una cena con amici.