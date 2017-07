Barenaked Ladies – Be my Yoko Ono

So già che appena lo dico Corro il rischio di esser massacrato Ma a me non sono mai piaciuti quelli che Le hanno dato della puttana O l'hanno incolpata dello scioglimento dei Beatles (non prendetevela con Yokey, per piacere …) Fossi stato io John e tu Yoko Avrei lasciato perdere volentieri il mio talento musicale Pur di averti come mia Venere personale Tu puoi essere la mia Yoko Ono Seguirmi ovunque io vada Sei la mia, sei la mia Sei la mia Yoko Ono (… basta che non ti metti a cantare) Così gli eccentrici Barenaked Ladies, sulle note scanzonate della spumeggiante Be My Yoko Ono (2005) rompevano, per la prima volta, un muro di omertà. Quello costituito dai fan dei Beatles o più in generale dagli appassionati di musica schierati da sempre in modo compatto contro questa artista giapponese colpevole, secondo loro, di aver traviato, o peggio plagiato, il grande John Lennon. Mai nessuno che abbia speso una buona parola per Yoko. O dio, a ben vedere Paul McCartney, a metà anni 90, ci aveva provato (in uno dei rari momenti di tregua tra i due) quando aveva "generosamente" detto di lei: "è meno stronza e avida di quel che pensassi …". Eppure, vi confesso (a costo di essere massacrato) che i rocker canadesi Barenaked Ladies hanno messo in musica il mio pensiero (incluso il giudizio sulle doti vocali della vedova Lennon …). Non che, anch'io, non fossi tra quelli che, ai tempi, odiava Yoko Ono, che la trovava orrenda (un "cesso" si diceva allora con vergognoso epiteto maschilista e, se permettete, pure un filo razzista), e pensava fosse lei la vera causa dei mali del mondo. Nel 2006, dopo aver assistito alla proiezione del film/documentario The US vs John Lennon, ho cambiato idea. Parlando con il regista della pellicola (l'amico David Leaf) ho visto Yoko sotto una luce diversa. Non dico che, di colpo, mi sia diventata simpatica (anche perché di cavolate la vedova Lennon oggettivamente ne ha fatte e tante) ma certo sono rimasto colpito dalla sua sobrietà e, in particolare, dal suo modo amorevole di ricordare la figura di John nelle interviste e dichiarazione rilasciate in esclusiva per il documentario. "Tutto si potrà dire dei lei ma non che non abbia amato suo marito", mi ha rivelato proprio David Leaf, uno che Yoko l'ha frequentata parecchio e che conosce bene anche Sean. "Alcune sue uscite infelici", proseguiva Leaf, "erano fatte per proteggere John e la sua immagine". "Ho attirato talmente tanto odio da tutto il mondo che ho dovuto sviluppare il più possibile dentro di me il concetto dell'amore", dice oggi Yoko Ono alla soglia degli 80 anni (li compirà il 3 febbraio del 2013). "Questo inizio di millennio è stato buio, ma io sono ottimista: quello che ci attende sarà un secolo bellissimo", ha dichiarato pochi giorni fa alla stampa berlinese in occasione dell'inaugurazione della sua ultima mostra Das Gift, nella quale spicca l'installazione The Hole: un proiettile di enormi dimensioni che buca una parete di plexiglass. "Ci sono tantissimi buchi in altrettante finestre nel mondo", ha spiegato la signora Lennon Ono, "poi, pensando all'8 dicembre 1980 mi sono detta: oddio, mi ricorda qualcosa …". Anche a noi, purtroppo. Peace and love, Ezio [email protected] www.myspace.com/eguaitamacchi