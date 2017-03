Come usare il basilico: dalla cucina ai rimedi naturali

L'imperatore cinese e i suoi dignitari non rinunciavano mai al profumo del basilico: sapevano delle sue virtù e lo usavano durante ogni loro riunione per ... schiarirsi le idee. Persino il loro passaggio per le vie si avvertiva dal dolce profumo di basilico (l'essenza è ancora più dolce della pianta stessa).

Il basilico in cucina: 3 ricette con il basilico

L'olio essenziale di basilico