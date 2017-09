“Basta una oscillazione”…

"Oscillazioni di realtà" è la sintesi di una frase che ha ispirato l'intera organizzazione della rassegna 'Il Confine'. "Basta una leggera oscillazione e sei dall'altra parte - dichiara Diana Carcano del laboratorio Sincrasi - il confine tra la tua realtà e quella degli altri non è così solido. Basta una piccola 'oscillazione' per trovarsi 'dall'altra parte', per identificarsi, mettersi un momento nei panni dell'altro, sentire il peso della sua realtà... se è una realtà di sofferenza". La sofferenza contro cui si battono Amnesty International e Emergency, le due grandi associazioni per i diritti umani che beneficieranno (insieme forse per la prima volta!) dei proventi di quest'esposizione di arte, foto, spettacoli a Milano. L'idea che la creatività possa essere messa al servizio della solidarietà è affascinante. "Finisci di leggere un libro - concludono gli organizzatori - e dici 'io il coraggio non ce l'ho. Ho paura'. Cosa fare, allora? Tra andare in missione umanitaria e non far a, c'è lo spazio del tuo talento. Lavora e metti a disposizione. Disegni? Esponi. Scrivi? Dai notizia dell'evento. Partecipa". Una serie di serate a cui partecipare, per fare un piccolo passo, in prima persona, dall'altra parte, dalla parte di chi ha bisogno... Basta una lieve "oscillazione".