Beatles: è tempo di registrare “Eight Days A Week”

E’ martedì 6 ottobre 1964. Allo Studio 2, presso gli EMI Studios di Londra, i Beatles sono impegnati nelle registrazioni di "Eight Days A Week". Sono tredici le take con cui sperimentano anche nuovi attacchi e finali. Il tutto si risolverà con una dissolvenza in apertura e una in chiusura, effettate successivamente, in fase di mixaggio. La registrazione sarà completata quello stesso giorno, tranne per alcune parti da montare in seguito, per cui si dovrà attendere fino a domenica 18 ottobre.