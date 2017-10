Beatles: “Eight Days a Week”, numero uno negli Stati Uniti

Scritta dalla coppia Lennon-McCartney, Eight Days a Week viene registrata il 6 ottobre 1964 negli studi EMI di Londra e inclusa nell'album Beatles For Sale. La versione finale è frutto di tredici takes e presenta una piccola novità: una dissolvenza in apertura e in chiusura, inserita in fase di mixaggio dal produttore George Martin. Un primo esperimento che precede quello che faranno i Beatles da lì a poco tempo in studio.