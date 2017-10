Beatles: il loro successo continua… ma “vanno aiutati”

L'anno prima sono atterrati negli Stati Uniti. Lì il 9 febbraio 1964 sono stati ospiti del più popolare show televisivo d'America, l'Ed Sullivan Show, e due giorni dopo hanno tenuto il loro primo concerto americano al Washington Coliseum di Washington D.C. La Beatlemania ormai è ai suoi massimi livelli. Ed è irrefrenabile. I Beatles sono padroni del mondo grazie alla loro musica, ma nel frattempo pare che tutto questo successo stia stressando notevolmente i Fab Four. Il gruppo viene infatti idolatrato sempre e ovunque a prescindere da come e da cosa suoni. A un concerto dei Beatles ormai non importa se uno qualsiasi dei quattro commetta errori, poiché è impossibile sentire la band con gli attuali sistemi di amplificazione in spazi grandi come gli stadi. Né i Beatles stessi riescono ad ascoltarsi mentre si esibiscono dal vivo, perché non ci sono ancora i monitor sul palco.