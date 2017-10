Beatles sul tetto d’America con Love Me Do

Love Me Do, 45 giri d'esordio dei Beatles pubblicato originariamente nel 1962 in Inghilterra, raggiunge la vetta della classifica Billboard il 30 maggio del 1964, l'anno in cui i Fab Four "conquistano" l'America e danno così il via alla British Invasion. Il brano era stato registrato per la prima volta il 3 settembre del 1962, presso gli studi EMI di Londra. Come racconta anche il libro La Grande Storia dei Beatles di Mark Lewisohn, la genesi della canzone è tutt'altro che facile. George Martin, originariamente, insisteva affinché How Do You Do It di Mitch Murray fosse la canzone selezionata, nonostante i Fab Four provino quel pomeriggio anche Love Me Do e Please Please Me. John & Paul volevano a tutti i costi pubblicare le loro composizioni, nonostante il parere contrario di George Martin, che alla fine intuisce le potenzialità - ancora acerbe - di Lennon/McCartney. Quel giorno, il gruppo registra una decina di volte How Do You Do It e una quindicina Love Me Do.La stessa sera George Martin e il tecnico del suono Norman Smith mixano il tutto in modo da poter farlo sentire a Brian Epstein la mattina successiva: per il 45 giri definitivo, i Beatles dovranno attendere di tornare in studio un'ennesima volta, con il batterista turnista Andy White al posto del povero Ringo Starr (relegato alle maracas). Con grande felicità di John & Paul, How Do You Do It viene affidata ad un altro complesso, gli allora sconosciuti Gerry And The Peacemakers. Questi ultimi entrano in possesso della versione dei Fab Four registrata quel giorno e ne copiano l’arrangiamento, facendone un pezzo di grande successo.Al posto di How Do You Do It viene scelta PS I Love You, un altro brano originale. Roberto Vivaldelli