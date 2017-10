I Beatles in versione “splatter”

Il 25 marzo 1966 allo studio fotografico The Vale, Londra, il quartetto più famoso del mondo veniva intervistato dal disc Jockey Tom Lodge di Radio Caroline. Ma l'impegno più importante di quella giornata era in realtà un altro: un servizio fotografico con Robert Whitake, intitolato A Somnambulant Adventure. Ne esce un famoso scatto - con i Beatles vestiti da macellai - che diventa la copertina di Yesterday and Today, raccolta per il mercato americano contenente tracce di Help!, Rubber Soul e Revolver, uscita il 14 giugno 1966. L'immagine però viene ritenuta dall'opinione pubblica troppo "splatter" e "violenta", e costringe così la Capitol a ritirare dal mercato le copie di Yesterday And Today. Per contenere i costi, si decide di appiccicare una copertina più convenzionale sopra a quella ritirata, senza distruggere nulla. Ma la "Butcher cover" era in realtà voluta in prima persona da Paul McCartney e dai Beatles, stanchi delle solite fotografie promozionali. Ora le copie originali di Yesterday And Today sono assai rare e di valore, essendo all'epoca state distribuite solamente in quattro città diverse degli Stati Uniti : Los Angeles (California), Scranton (Pennsylvania), Winchester (Virginia), e Jacksonville (Illinois). Roberto Vivaldelli