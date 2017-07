Beck e l’album remix per Philip Glass

Il prossimo gennaio Philip Glass, l'autore di musica classica contemporanea considerato tra i capofila del minimalismo musicale, compirà 75 anni. Il produttore Hector Castillo, che già in passato ha lavorato con Glass per altri numerosi lavori, ha deciso di far uscire per questa occasione un album di remix di brani del compositore americano, a cui sta lavorando anche Beck David Campbell, meglio noto semplicemente come Beck. Nel progetto sarebbero coinvolti anche Dayve Hawk, aka Memory Tapes, esperto di remix e che nei suoi lavori propone ottimi suoni synth pop; Amon Tobin, musicista, disc jockey e produttore discografico brasiliano che mescola campionamenti jazz al drum'n'bass e al samba, oltre a Tyondai Braxton, ex frontman del gruppo Battles, che già in passato si è misurato con rivisitazioni di musica classica, come nel suo lavoro "Platinum Rows", in cui dava una sua personale visione di la "Sagra della primavera" e il "Chant Du Rossignol" del primo Stravinskji.