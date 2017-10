Bellezza d’albicocca

Ecco le vere amiche dell'estate e della "tintarella". Ricchissima di caroteni, l'albicocca aiuta la pelle ad abbronzarsi velocemente e in tutta sicurezza. Grazie alle sue virtù ricostituenti ed equilibranti del sistema nervoso, mette anche di buon umore! L'albicocco cresce bene nel clima Mediterraneo, nelle posizioni soleggiate ed areate in pianura e in collina. I frutti si raccolgono quando la buccia da verde è diventata completamente gialla, facendo attenzione a non ammaccarli, perché marcirebbero rapidamente. L'albicocca è un ottimo equilibrante del sistema nervoso, è ricostituente, ideale nelle debolezze fisiche, adatta ai bambini. L'alto contenuto di betacarotene ne fa un alimento antiossidante, protettore contro l'invecchiamento della pelle e dell'organismo, nonché un frutto dalle spiccate virtù anticancro. E' ricca di minerali (potassio, magnesio, fosforo, ferro, calcio, solo per citarne alcuni), e in molte culture popolari è considerata un vero e proprio "cibo della longevità". Un tesoro tutto italiano Nell'area vesuviana, dove i terreni di natura vulcanica sono fertili e ricchi di minerali, cresce l' "albicocca del Vesuvio". Boccuccia liscia, Boccuccia spinosa, Leccona, Fracasso o Boccuccia 'ntruppecosa, Monaco bello, Palummella, Pellecchiella, Portici, San Castrese, Vitillo sono solo alcuni dei curiosi nomi dei quaranta biotipi di albicocca vesuviana, che è in attesa di fregiarsi del marchio di qualità Igp (Indicazione Geografica Protetta).