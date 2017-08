Ecco le Bellezze in bicicletta d’Italia raccontate con ironia da La7

Le bellezze in bicicletta sono quelle che si possono ammirare in Italia, perché no, salendo in sella di una bicicletta e cominciare un'avventura pedalando per lo stivale. La7 sta rinnovando le proprie proposte televisive decidendo per la fascia oraria delle 12:50 del sabato di inserire un programma incentrato sugli spostamenti con la bicicletta a pedalata assistita, scoprendo piste ciclabili e percorsi adatti per una vacanza su due ruote.