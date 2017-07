Ben Harper – Give Till It’s Gone

Mr. Harper, lo sappiamo, ha un talento speciale. È uno dei musicisti e cantautori più significativi degli ultimi vent'anni, ottimo autore di testi, personaggio carismatico e affascinante, socialmente impegnato. Ha da poco superato i 40 anni, con il penultimo lavoro ha cambiato band e oggi dà alle stampe il decimo album in studio. Disco particolare, questo Give Till It's Gone: è un capitolo particolarmente profondo, personale e sincero nella sua carriera, purtroppo senza sfiorare i picchi raggiunti in passato. Al suo fianco, i nuovi compagni d'avventura Relentless7: la rinnovata energia che avevamo trovato in White Lies For Dark Times tuttavia qui emerge solo a tratti (nei brani Rock'n'Roll Is Free, Clearly Severely, Do It For You, Do It For Us). Intendiamoci: la scrittura è sempre valida, così come i contenuti e gli arrangiamenti, ma sembra sempre mancare qualcosa per arrivare all'eccellenza. Non è un disco facile al primo ascolto: i testi affrontano in modo viscerale profonde ferite, c'è una costante ricerca di se stessi, ma sempre tenendo a mente l'importanza della fede, della speranza e dell'ottimismo. Si passa dall'introspezione di Don't Give Up On Me Now, al coraggio di I Won't Be Broken, alla positività di Spilling Faith, scritta a quattro mani con Ringo Starr. C'è il blues elettrico di Waiting On A Sign e Dirty Little Lover, ma anche le malinconiche e dolci ballate Feel Love e Pray That Our Love Sees The Dawn (ospite Jackson Browne ai cori). E proprio le collaborazioni sembrano essere i momenti più felici in scaletta: quella con l'ex Fab Four sfocia in una lunga e spontanea improvvisazione (Get There From Here, quasi 6 minuti), che assieme a Spilling Faith contagia di ottimismo l'intero disco, mentre il contributo di Browne dona un pizzico di magia. «Ho voluto creare un suono fresco che però fosse legato a tutto quello che ho sempre fatto», ha dichiarato Ben; nonostante la presenza di ospiti, quindi, definisce questo lavoro come un album solista, per il carattere fortemente personale delle canzoni, ognuna delle quali ha segnato una tappa importante nell'ultimo anno e mezzo della sua vita. Preparatevi quindi a un viaggio denso e piacevole, che sebbene non si possa annoverare tra le prove più memorabili del nostro, mantiene una sua integrità e dignità, tra gioie e riflessioni, osservazioni sul mondo, sulla vita e sul loro costante metterci alla prova. E proprio quando sembra di essere senza via d'uscita, rimane la sorpresa dei piccoli eventi e incontri inaspettati, che riescono a offrire qualcosa di unico e speciale. Silvia Pellizzon