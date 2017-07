Benefici del dolce far niente

Si, abbiamo proprio bisogno di una pausa per ristabilire i nostri ritmi naturali e riscoprirne i benefici. Ci si dedica a tante cose, tranne oziare, nel senso che gli antichi saggi davano alla parola: cioè oziare per pensare, osservare, scegliere e quindi impegnarsi in bisogni creativi profondi. Sembra che le persone non abbiano più tempo per le emozioni, i sentimenti, il pensiero... e ritornare a quei ritmi che la natura suggerisce ed esige. Il corpo ha bisogno di ordine, armonia, ed equilibrio esattamente come l'universo o come la Terra: le funzioni dell'uomo necessitano di questa ciclicità regolare, dormire e stare sveglio, mangiare e digiunare, oziare e fare attività, innervosirsi e tranquillizzarsi, bere e sudare. Troppo spesso dimentichiamo che soltanto il fatto di avere più tempo da dedicare a noi stessi ci aiuta a sentire meglio il nostro corpo e ristabilire l'equilibrio mente-corpo che spesso dimentichiamo ma che rimane la base del benessere della persona. Siamo capaci di rilassarci davvero? Ognuno lo fa a modo suo, ma i risultati, si sa, non tardano a vedersi e soprattutto a farsi sentire sul corpo e naturalmente anche sullo spirito. Staccare la spina! L'importante è andare via, dimenticare la solita routine e fare quello che più piace...le possibilità sono infinite. Provate a coccolare il vostro corpo, a trattarlo con amore, basta poco per stare bene: vita naturale, giusta nutrizione e soprattutto spogliarsi dalle abitudini più dannose come fumo, alcol, ansia e affanni. Anche ascoltarsi può essere un buon inizio: sedere tranquillamente e contemplare il proprio mondo sia interiore che esterno a sé, aiuta a ridurre lo stress e a riequilibrarsi emotivamente. Numerose, a questo proposito, sono le osservazioni scientifiche sugli effetti positivi della meditazione sull'organismo. Sonia Tarantola