Benessere: cure per il corpo e per la mente

Sono poche e semplici le regole che l'autrice consiglia di seguire per raggiungere un salutare equilibrio tra mente e corpo: una corretta alimentazione, praticare una moderata ma costante attività fisica, ritrovare il dialogo con se stessi e coccolarsi con qualche trattamento di bellezza. Che preferiate le terapie orientali o le tecniche di rilassamento, il massaggio Shiatsu o le acque termali, troverete in questo testo una completa rassegna di tutti i metodi più efficaci e all'avanguardia per guarire dallo stress. L'importante è concedersi una breve fuga dalla quotidianità per superare lo stress prima che diventi energia negativa e si trasformi in una vera e propria patologia tale da richiedere l'intervento del medico. L'obiettivo è staccare la spina per rigenerarsi.