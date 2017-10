C’è un cimitero egiziano dei gatti unico al mondo, a Berenice

Un cimitero, con tanto di tombe, dedicato ai gatti è stato rinvenuto a Berenice, cittadina nel sud dell’Egitto, sul mar Rosso. Il sito archeologico risale agli anni 75-150 dopo Cristo e, a differenza di altri siti dove sono state scoperte mummie di animali domestici, questo contiene tombe di gatti. Una caratteristica che lo rende unico. La scoperta è stata pubblicata dall'università di Cambridge grazie uno studio dal titolo Pet cats at the Early Roman Red Sea port of Berenike, Egypt curato dall'archeologa Marta Osypińska dell'Accademia delle scienze della Polonia.

Il culto del gatto in Egitto

Un cimitero a misura di gatto