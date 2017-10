Bernardino del Boca, nunzio dell’età dell’acquario

Bernardino del Boca è un ricercatore spirituale che ha dato un profondo contributo, in Italia, sin dal 1951 per favorire la diffusione delle nuove idee in grado di favorire lo sviluppo di una più alta consapevolezza. A lui dobbiamo il termine "età dell'Aquario" nella sua accezione piu' profondamente sentita e seria. Prima ancora degli hippies, prima ancora dei Beatles il conte Bernardino del Boca di Villaregia, nato a Crodo (Novara) il 9 agosto 1919, ha studiato e vissuto a lungo in Oriente, in particolare a Singapore, ritornando in Occidente profondamente intriso di spiritualità orientale, deciso a divulgare, in termini in un certo senso laici e umanistici, un messaggio di maggior attenzione alle dimensioni interiori. La sua attenzione si è rapidamente estesa a tutte quelle antiche e nuove conoscenze che proprio a partire dagli anni '70 hanno cominciato a trasudare dalla mistica orientale e dall'esoterismo occidentale verso la coscienza dell'uomo medio contemporaneo, per preparare quello che lui definiva "lo sviluppo di un nuovo piano di coscienza". In una conferenza ha così riassunto il suo messaggio, di grande apertura: «Una realtà miracolosa ci circonda e chiede soltanto di poter aiutare l'uomo di fede, l'uomo di buona volontà. Questa realtà miracolosa si incontra solo quando l'uomo coscientemente ha superato gli inganni della materia e dei nostri sensi, per vivere sul piano della vera spiritualità. Ascoltate la Voce del Cuore che vi indicherà la strada per raggiungere, mediante l'Amore, la vostra Anima, che è la Vera Realtà». I suoi studi in Psicologia Applicata e di Antropologia e Paleontologia Umana gli hanno permesso di continuare a viaggiare molto tra Italia, estremo Oriente e Stati Uniti, collaborando, sino a tempi recenti con diverse università e associazioni umanitarie internazionali, tra cui anche la "League for Human Rights" dell'ONU. Numerosissimi i suoi scritti e altamente evocativi, da leggere più col cuore che con la mente, tra cui ne citiamo solo alcuni: "Il Museo dell'Uomo" (Fabbri Editori), "La Dimensione Umana" , "La Dimensione della Conoscenza", "Iniziazione alle Strade Alte", "Il Servizio" (tutti Ed. L'Età dell'Acquario). Nel 1982 ha fondato una comunità di vita sperimentale nel novarese (Località San Germano, Cavallirio, Novara), il Villaggio Verde, per sperimentare i nuovi valori della vita, quelli che non si basano più sull'avere, ma sull'essere, e qui ha vissuto sino all'11 dicembre 2001, profondamente amato.