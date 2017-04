Un anno fa usciva l’album Lemonade di Beyoncé che, oltre a essere uno dei dischi più venduti del 2016, è stato un dischi che più molto ispirato le donne di tutto il mondo. Le tracce contenute nel visual album della cantante e ballerina statunitense trattano primariamente di tradimenti amorosi, ma, a ben ascoltare, il tema principale è la forza delle donne e in particolare delle donne nere negli Stati Uniti.

Always inspired by your powerful contributions @Beyonce. You are a role model for us all. Thank you for investing in our girls. 👑🐝 👑🐝 pic.twitter.com/kuXDdYz6JV