La centrale idroelettrica di musica e teatro. È il Bâtiment des Forces motrices a Ginevra

Varcare la soglia del foyer del Bâtiment des Forces motrices, a Ginevra, procura una piacevole e giocosa sensazione di straniamento: a parte l'ininterrotta vastità dello spazio, entro il quale non compaiono muri intermedi, si è circondati da alcuni curiosi reperti di antichi macchinari verniciati in colori squillanti, quasi fossero giganteschi giocattoli rimasti distrattamente appoggiati qua e là. Tutto sembra preludere ad un altro ben più fascinoso gioco o finzione, ovvero quella teatrale o musicale che si consumerà di lì a poco nell'adiacente sala da mille posti intitolata a Théodore Turrettini, ingegnere progettista dell'antica officina idraulica che a fine Ottocento era stata edificata tra quelle mura. A quell'epoca le forces motrices erano quelle necessarie a convogliare, attraverso appositi sistemi di pressione, le possenti acque del Rodano, utilizzate non solo a fini di approvvigionamento idrico ma anche come preziosa fonte di energia idroelettrica.

