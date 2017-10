Bibite alla frutta, ma solo sulla lattina

La frutta c'è... solo nella foto e nelle immagini sull'etichetta. Davanti a una bibita "al gusto di arancia", già siamo indotti a pensare che dentro ce ne sia un po', di arancia. Se poi è di un bell'arancione, ancor di più. Se poi c'è anche una bella foto di un'arancia... sarà certamente aranciata. Invece no. Solo aromi e coloranti. Il ministero delle Attività Produttive dà il via libera in questi giorni a una circolare che abroga l'attuale normativa che prevede(va) che su lattine e bottiglie di aranciate, nelle bevande, nelle bibite in lattina e in bottiglia non potessero esservi immagini di frutta poi non presente tra gli ingredienti. La Circolare abroga questo divieto. In effetti la Circolare prende atto di una realtà che ognuno può verificare leggendo l'etichetta di una bibita "esotica" di una celebre marca d'aranciata o al supermarket di fronte al bancone delle bevande "sportive" con dentro sali, aromi e coloranti artificiali, tutte al "gusto" arancia, mora viola, flash lemon, super strawberry, exotic, che non contengono la benché minima traccia di vera frutta. Ma ora s'autorizza anche l'uso di foto e immagini in etichetta. I dubbi ora non riguardano solo la salute, per il o contenuto nutritivo di bevande fatte solo di acqua, zucchero, aromi e coloranti artificiali. I dubbi riguardano la correttezza e la coerenza delle informazioni per chi acquista una bevanda col nome, le immagini, le suggestioni di frutti presenti solo nei colori dell'inchiostro dell'etichetta. I dubbi riguardano il rapporto tra i vantaggi commerciali dei produttori e i danni economici che subiranno i coltivatori e i frutticoltori, che si vedono tagliar fuori da un importantissimo canale di vendita. Ma quando si ha vera sete, non è meglio dissetarsi con una bibita vera?