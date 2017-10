Bibite alla frutta: quali garanzie?

Con l'aggiornamento legislativo previsto dall'articolo 50 della legge comunitaria n. 146 del 1994 sono molte le novità in cantiere. Saranno in molti a pensare a dei miglioramenti. Invece no: nelle aranciate, per fare un esempio, troveremo ancora meno succo d'arancia mentre in tutte le altre bibite ci sarà una maggiore libertà nell'impiego degli ingredienti. Così la percentuale minima di succo nelle aranciate passa dal 12 al 10 per cento. E dire che in Sicilia ogni anno c'è una eccedenza di produzione e i frutti sono lasciati sugli alberi a marcire. Per aggirare il problema basterebbe destinarle alla realizzazione di succhi. "Un altro dei misteri della legislazione alimentare", affermano con forza le associazioni dei Consumatori. Un cambiamento più radicale è invece previsto per il tasso minimo di succo nelle limonate. In questo caso, infatti, il contenuto minimo oggi previsto al 12 per cento, diventerà a completa discrezione dei produttori. Quanto detto per le limonate vale anche per tutte le altre bevande a succo, con l'unica esclusione delle aranciate per le quali, come detto sopra, sarà del 10 per cento. In aumento il numero degli ingredienti che potranno essere inseriti nelle bibite: succo e purea di ortaggi, caffeina, chinino e i suoi sali, aromi, latte, cacao, maltodestrine, fibre alimentari e, dulcis in fundo, ogni additivo alimentare permesso sommato a quelli già inclusi nel DPR n. 719/1958. Solo per quanto riguarda la caffeina sono previste eventuali prescrezioni di etichettatura. Negli altri paesi della Comunità i valori sono stati fissati a livelli inferiori al 10 per cento: la Spagna, ad esempio, ha stabilito un limite dell'8 per cento per l'aranciata e del 6 per cento per la limonata. Infine si affaccia una nuova famiglia di bevande analcoliche le cosiddette "acque da tavola preparate", gasate o no. Possono racchiudere sali alimentari, aromi e additivi alimentari permessi, edulcoranti. Insomma, una diavoleria da cui deriva un'acqua che si colloca a metà strada fra una bibita e l'acqua da tavola. Non c'è che dire "viva i succhi biologici", in cui c'è solo frutta e di qualità. Massimo Ilari