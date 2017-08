Felix Guirola, il cubano che pedala la bici alta 6 metri da Guinness

Passeggiare in bicicletta per L'Avana deve essere una esperienza particolare, mai però se fatto su una due ruote alta sei metri. Come accade quotidianamente a Felix Ramon Guirola, cubano di 52 anni che ha avuto la fortuna (e la bravura) di poter trasformare un divertimento e una passione in un mestiere.

La bici cubana di 6 metri, per Felix Guirola da passione a lavoro