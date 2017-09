Cruise, la e-bike di lusso targata Bmw con un tocco italiano

Spazio alla qualità di una casa automobilistica come Bmw anche per le biciclette: il settore della mobilità ciclabile sta facendo sempre più gola anche al mondo delle auto, con vari marchi che si sono affacciati sul mercato con alcune proposte in questi ultimi anni. Così ha fatto anche lo storico marchio di auto sportive e di lusso tedesco, producendo alcuni modelli tra cui la bici a pedalata assistita Cruise.

Le caratteristiche della e-bike Bmw Cruise