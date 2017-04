Peugeot eF01, arriva la prima bicicletta pieghevole elettrica del gruppo francese

La prima bicicletta pieghevole Peugeot con pedalata assistita si chiama eF01. La società automobilistica francese è da tempo presente nel mercato delle cosiddette folding bike, decidendo di ampliare l'offerta di mezzi a due ruote immaginati per coprire le brevi distanze o l'ultimo miglio, come ha fatto con il monopattino E-kick. Grazie a un innovativo sistema pieghevole sviluppato da Peugeot design lab la bici eF01 rende il trasporto multimodale più semplice. Il meccanismo permette di aprire e chiudere la pieghevole Peugeot in meno di dieci secondi con tre semplici mosse che permettono di passare dalla bici alla passeggiata al trasporto pubblico. L'ergonomia ottimizzata rende agevole il suo trasporto mentre ci si sposta a piedi, grazie anche all'allineamento delle ruote in fase di chiusura del mezzo.

Bicicletta pieghevole Peugeot eF01: caratteristiche