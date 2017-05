In bicicletta a 90 anni. Elena Galvez fa 30 km al giorno

Ha fatto il giro del mondo la storia di Elena Galvez, la “nonna in bicicletta”. Da quasi 43 anni, ogni giorno, inforca la sua bici e percorre 30 chilometri per andare al lavoro. Elena Galvez ha 90 anni e vive nel villaggio di Cerillos, vicino a Rengo una zona rurale in Cile.

In bicicletta di 90 anni, si può eccome

